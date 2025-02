Un appui financier pour les arts et la culture au Kamouraska

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et ses partenaires annoncent un soutien de 459 652 $ pour 24 projets artistiques et littéraires au Bas-Saint-Laurent. Trois artistes et un organisme de la MRC de Kamouraska figurent parmi les bénéficiaires.

« Cette année, le nombre de projets déposés a augmenté de plus de 25 %, témoignant de la vitalité culturelle de notre région », souligne Chantal Lavoie, présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Parmi les initiatives retenues, plusieurs se démarquent dans la MRC de Kamouraska.

L’artiste Marie-Pierre Daigle reçoit 18 000 $ pour Inflorescence – cultiver le geste, un projet en arts visuels explorant les possibilités sculpturales du papier fabriqué à partir de matières végétales et de résidus agricoles. De son côté, Pilar Macias Muniz obtient une bourse du même montant pour la création de La vision du paradis, une murale participative réalisée avec les citoyens de Saint-Pacôme.

Pierre Racine bénéficie également d’un appui de 18 000 $ pour Perpétuelle, une série d’installations cinétiques interactives transformant l’énergie naturelle (vent, eau, gravité, magnétisme) en expériences sensorielles. Enfin, l’organisme Vrille Art actuel, basé à La Pocatière, reçoit 25 000 $ pour une résidence de création avec La famille Plouffe, inspirée des paysages du Kamouraska.

« Nous avons la chance de compter sur des créateurs et des organismes qui développent des projets ambitieux et originaux, et c’est toute la communauté qui en bénéficie », affirme Véronique Drouin, présidente de Culture Bas-Saint-Laurent.