Un coin d’Éden à Saint-Pacôme

Une œuvre tout en douceur et en mouvement vient d’embellir le cœur du village de Saint-Pacôme. Intitulée L’Éden, la nouvelle murale de l’artiste visuelle Pilar Macias prend place à l’arrière de l’ancienne église, dans un lieu paisible et propice à la contemplation.

Inspirée par les courbes des collines, le murmure de la rivière, la flore du Jardin nourricier et les notes laissées par les musiciens de la région, cette fresque colorée et organique tisse un lien sensible entre l’art, la mémoire et le territoire.

« J’ai voulu créer un espace intime, un lieu pour s’arrêter, regarder, se souvenir », explique Pilar Macias. L’ancienne église, lieu chargé d’histoire, devient ainsi un support vivant pour accueillir les rythmes du présent.

Originaire du Mexique et installée au Bas-Saint-Laurent depuis 1995, l’artiste signe ici une œuvre à son image : ouverte, enracinée, et profondément habitée. Ce projet a pu voir le jour grâce à la collaboration des Jardins du clocher, et au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la MRC de Kamouraska, dans le cadre du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent.

Le public est invité à venir découvrir L’Éden lors de son inauguration, le 28 juin à 16 h, en présence de l’artiste qui partagera ses inspirations et son processus créatif.