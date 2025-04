Un conseil renouvelé pour La Roche à Veillon

La Commission touristique du Port-Joli débute 2025 avec un nouveau conseil d’administration à la tête de son resto-théâtre emblématique, La Roche à Veillon.

« C’est avec beaucoup de détermination que nous amorçons cette nouvelle année. Ensemble, nous travaillerons pour continuer à promouvoir notre belle région, et développer La Roche à Veillon », affirme le président Normand Dubé, réélu à la tête du conseil.

Lors de la séance ordinaire du conseil, les membres ont élu leur comité exécutif et accueilli de nouveaux visages, tout en saluant le départ de certains. Le conseil est désormais composé de Normand Dubé (président), Christine Bélanger (première vice-présidente), Étienne Chaput (deuxième vice-président et trésorier), et de Martin Tessier, Bobby Deschênes, Yannick Morin, Lise Ouellet et Aline St-Pierre à titre d’administrateurs.

Deux membres ont été confirmés pour un nouveau mandat de trois ans, soit Yannick Morin et Aline St-Pierre. De son côté, Bobby Deschênes fait son entrée comme administrateur après 15 années d’implication à titre de membre.

Le conseil a tenu à remercier France Couillard, membre sortante, pour son implication depuis 2018. Un poste demeure vacant à la suite du départ de Claude Brisebois, qui avait assuré la présidence en 2024.

Avec plus de 60 employés, La Roche à Veillon continue d’agir comme moteur économique à Saint-Jean-Port-Joli. Depuis plus de 61 ans, ce lieu unique marie théâtre d’été et cuisine traditionnelle, tout en réinvestissant ses surplus dans des projets touristiques porteurs pour la région.