Desjardins renouvelle son engagement envers La Maison d’Hélène

Les Caisses Desjardins des MRC de Montmagny et de L’Islet ont récemment annoncé le renouvellement de leur partenariat avec La Maison d’Hélène, confirmant ainsi un engagement financier de 50 000 $ sur cinq ans. Cette entente, qui s’étendra jusqu’en 2029, souligne une décennie de soutien à cette institution dédiée aux soins palliatifs.

Depuis 2019, Desjardins a versé plus de 100 000 $ pour aider La Maison d’Hélène à remplir sa mission, soit d’offrir aux résidents des MRC de Montmagny et de L’Islet un environnement paisible et sécuritaire où recevoir des soins de fin de vie gratuits, entourés de leurs proches.

L’héritage d’Hélène Caron

Fondée à l’initiative d’Hélène Caron, cette maison de soins palliatifs est le fruit d’un combat personnel contre la maladie. Diagnostiquée d’un cancer du sein en 1997, Mme Caron a lutté durant des années contre la récidive de la maladie qui touchait plusieurs organes vitaux. Malgré ces épreuves, elle a entrepris en 2010 la création d’une fondation afin de bâtir un lieu d’accueil pour les personnes en fin de vie dans sa région.

Après des années de persévérance, La Maison d’Hélène a vu le jour le 29 avril 2019 à Montmagny. Son impact dans la communauté est indéniable, offrant un accompagnement essentiel aux patients et à leurs familles. Hélène Caron, qui a poursuivi ses traitements de chimiothérapie jusqu’en décembre 2023, s’est malheureusement éteinte le 11 octobre 2024, laissant derrière elle un héritage de bienveillance et de solidarité.