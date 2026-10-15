Vincent Bérubé, conférencier à la Fédération québécoise des municipalités

Le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, a eu l’occasion de participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), et de s’entretenir avec les membres sur l’expérience de regroupement qu’a connu sa ville. De son propre aveu, l’activité a été très populaire.

Aux côtés de Marc-André Pâlin, directeur de l’Association des directeurs municipaux du Québec, il a entretenu une salle comble sur les défis et les réalités auxquels font face les municipalités québécoises. « Pour ma part, j’ai eu l’occasion de partager l’expérience concrète de La Pocatière en matière de regroupement municipal, les étapes franchies, les défis rencontrés, et les apprentissages qui en découlent aujourd’hui. Ce qui m’a particulièrement marqué est l’intérêt exceptionnel suscité par cette conférence. La salle était pratiquement remplie, démontrant clairement que les enjeux liés à l’adaptation et à l’avenir des administrations municipales préoccupent de nombreuses municipalités partout au Québec », écrit-il sur sa page Facebook.

« Plus que jamais, le partage d’expériences et la collaboration seront essentiels pour relever les défis qui nous attendent. »