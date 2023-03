Un nouveau partenariat consolide les activités de la friperie à Tourville

La CDC ICI Montmagny-L’Islet annonce un nouveau partenariat avec Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet et la Municipalité de Tourville afin de maintenir les services de friperie et d’animation de café communautaire à Tourville. Dès avril 2023, l’organisme Les nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet assurera la permanence de la Friperie et du café communautaire les mercredis afin de maintenir les services à la population.

Les ateliers suivants seront présentés au courant du mois : présentation des Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet (12 avril), rencontre avec L’A-droit (19 avril) et atelier de zoothérapie (26 avril). Pour ce qui est de la friperie, cette dernière sera ouverte les mercredis de 9 h à 16 h et les jeudis de 15 h à 19 h 30. Dans la volonté de répondre aux besoins de la population, quelques changements d’horaires pourraient se produire, ainsi il sera très facile d’avoir accès à l’information en se rendant sur la page Facebook Friperie Tourville, que ce soit pour la friperie ou la programmation du café.

« On est vraiment content de cette collaboration! Quand on a commencé la friperie et le café communautaire, en plus de permettre à la population de s’impliquer dans un projet collectif, on voulait aussi donner l’occasion aux organismes de s’impliquer directement dans les actions », a indiqué Claire Jacquelin, de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Les personnes qui souhaitent obtenir de l’information supplémentaire ou s’impliquer dans le projet peuvent contacter la CDC ICI Montmagny-L’Islet au 418 358-0648, ou bien les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet au 418 359-3348.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet