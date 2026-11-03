Tricoter sa carrière durant 40 ans, quatrième partie: La grande traversée !

La semaine dernière, on s’est laissé alors qu’aux prises avec des difficultés financières, CIHO remercie deux animateurs, moi et un journaliste, pour l’été. Apprenant le tout, Gilles Gosselin du Groupe Radio Simard à Rivière-du-Loup et La Pocatière, me contacte pour me rencontrer.

À vrai dire, ça ne me tente pas. Dans ma tête, ma carrière se poursuivra à Québec, Montréal, New York, Los Angeles, Hollywood. Pas Rivière-du-Loup. Mais pour satisfaire mon père, plus que jamais convaincu que je vais me retrouver sur l’aide sociale, je prends le bateau et débarque sur la rive sud.

La rencontre se déroule bien. M. Gosselin veut m’engager. Le problème, c’est qu’il n’arrive pas à me monter un horaire complet pour l’été avec les quelques heures en ondes qu’il a de disponibles. Puis, un jeune Daniel St-Pierre se pointe dans la porte de son bureau, et me demande si je fais de l’animation en disco-mobile. « Évidemment », que je réponds. Et c’est ainsi que je compléterai mes 40 heures réparties sur six jours en faisant des animations pour la disco-mobile de la radio, et que je poursuivrai ma carrière d’animateur populaire au Jet disco bar, smoking noir et nœud papillon rouge inclus.

CIBM venait d’emménager au Centre commercial de Rivière-du-Loup. Aussitôt que j’ouvre le micro, et que je lance « Ici Marc Larouche », je reçois un appel de la direction de CIHO, me disant que puisque j’étais rendu ailleurs, je ne devais évidemment plus penser à retourner y travailler. En d’autres termes, j’étais devenu un traître. Je vous rappelle que c’est CIHO qui m’avait mis en disponibilité. Dans les médias, souvent, les esprits et les égos s’échauffent vite. Qu’importe. Si c’est ça, j’y resterai. Et je me démarque là aussi, avec mes connaissances du milieu artistique. J’y interviewe les Roch Voisine, Céline Dion (on est rendu des amis), Julie Masse, Lara Fabian et plusieurs autres.

Un beau dimanche ensoleillé, alors que tout le monde est à la plage et écoute la radio, je suis en ondes à CIBM. J’entreprends d’aller me chercher un Big Mac chez mon clown préféré. Après tout, c’est juste de l’autre côté de la rue. Je fais jouer Into the Groove de Madonna, version longue et remixée de 17 minutes, et je m’absente pour, je crois, quatre minutes. Je ne savais pas que le McDonald’s de Rivière-du-Loup n’avait de fast que sa food…

Et, comble de malheur, lorsque je finis par revenir, la porte extérieure de la station est verrouillée, le centre commercial est fermé, et l’ascenseur ne monte pas la fin de semaine. Il ne fait que descendre… Je ne connais personne, les téléphones intelligents n’existent pas, je suis pris avec mon McDo qui refroidit, et je panique, parce que je sais que le disque de Madonna achève !

Il y a un téléphone public. J’appelle la police, et leur explique que ma vie est en jeu. Bon, j’ai toujours été un peu drama queen. Ils ne peuvent rien faire. « Il n’y aura plus de musique à la radio, tout le monde est à la plage en train de m’écouter, le disque achève, ça va être l’enfer. C’est un cas de force majeure ! », dis-je. Ça ne les a pas vraiment impressionnés. Mais sans me le dire, ils contactent un représentant commercial de la station. Il se pointe quelques minutes plus tard, mort de rire, et débarre la porte.

Je n’ai jamais grimpé un escalier aussi vite de ma vie. Le disque est rendu au bout, je ne sais pas depuis combien de temps, mais tout essoufflé, j’ouvre le micro pour m’excuser, convaincu que toute la planète se demande ce qui se passe. J’ai toujours été humble. N’en ayant pas entendu parler les jours suivants, je prends les devants pour me confesser à M. Gosselin, qui me dit le plus simplement du monde n’avoir rien remarqué… et que je fais un excellent travail ! Dieu est grand.

L’été se passe très bien. J’adore mon nouvel emploi. Mais l’automne arrive, je ne dois plus penser à CIHO, et il n’y a pas assez d’heures à Rivière-du-Loup pour me garder à l’automne… À suivre !