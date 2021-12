Un peu plus de 223 000 $ accordés à sept projets pour des investissements totaux de 2 M$

Les MRC de L’Islet et de Montmagny confirment des aides financières octroyées à sept projets dans le cadre du Fonds de développement territorial et économique L’Islet/Montmagny (FDTÉ).

Touchant les secteurs touristique, entrepreneurial, industriel et social, les projets appuyés par le FDTÉ contribuent au dynamisme des territoires de L’Islet et de Montmagny.

Un soutien de 50 000 $ a été accordé au Musée maritime du Québec pour son ambitieux projet « Offrons le ciel à notre patrimoine maritime ! ». Il vise à réaliser une exposition extérieure permanente en réaménageant le parc fluvial qui dévoilera d’imposants trésors maritimes et en créant un parcours d’interprétation et d’apprentissage qui permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique au bord du fleuve. Le projet global atteint 1 750 000 $.

Entreprise de fabrication artisanale de cosmétiques naturels, Petit baume s’est vu octroyer une aide financière de 2 700 $ pour développer la Route des savons. Il s’agit de la mise en place d’un procédé dans lequel les déchets de certains deviendront les matières premières pour la confection de savons. En plus de son approche d’économie circulaire, le projet comporte une valeur touristique. Les visiteurs pourront créer ou acheter leur boîte à savons en se rendant dans les différentes entreprises qui participent au projet. Le projet nécessitera des investissements d’un peu plus de 6 000 $.

La Ferme Vifranc inc., qui exporte du sirop d’érable à l’échelle internationale depuis plus de 30 ans, a obtenu un soutien financier de 8 000 $ pour l’achat d’équipement. Cet investissement vise à améliorer la productivité ainsi que la compétitivité de l’entreprise en automatisant l’étape de nettoyage avant l’embouteillage du produit. En se dotant de cet équipement, l’entreprise souhaite améliorer les conditions de travail des employés et favoriser la rétention d’une main-d’œuvre expérimentée dans un contexte de rareté de personnel. Au final, la Ferme Vifranc investira un peu plus de 63 000 $ dans le projet.

L’Élan collectif s’est vu octroyer un soutien financier de 7 600 $ par les MRC de L’Islet et de Montmagny pour la phase 1 de son projet qui consiste en une étude pour évaluer les opportunités de matières résiduelles ayant un fort potentiel de valorisation. Globalement, le projet pilote vise la mise en place d’un système de récupération et de traitement/recyclage de trois matières résiduelles sur les territoires des deux MRC, mais avec l’objectif d’élargir aux régions voisines. Le projet global avoisine les 10 000 $.

L’organisme Les Doyens de Sainte-Perpétue qui dessert une clientèle aînée souhaitait procéder à des améliorations pour moderniser ses installations. Une aide financière de 4 782 $ a été accordée pour l’achat d’équipement conforme aux exigences du MAPAQ. Ceci permettra à l’organisme de maintenir son statut de lieu de rassemblement et de pôle d’activités pour la population locale et des environs. Le projet total est de 9 565 $.

La MRC de L’Islet dispose encore de sommes pour soutenir vos projets. Les initiatives du secteur manufacturier, en tourisme, en agriculture et dans l’économie de la forêt ou qui contribuent au développement social ou à la revitalisation des communautés sont visées par le FDTÉ. À noter que l’enveloppe budgétaire de la MRC de Montmagny est épuisée.

Source : MRC de L’Islet