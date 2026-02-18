Un premier cas de rougeole au Bas-Saint-Laurent

Un premier cas confirmé de rougeole a été déclaré à la Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent le 4 février dernier. L’acquisition de la maladie s’est faite durant un voyage à l’étranger. La personne a circulé dans un lieu public le 22 janvier dans le secteur du Bic à Rimouski. La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent est à pied d’œuvre pour limiter la transmission dans la région. Bien que le risque soit faible, des cas secondaires pourraient survenir dans les prochaines semaines.

Pour les personnes nées après 1970, la vaccination est la meilleure façon de se protéger contre la rougeole. Les personnes nées avant 1970 n’ont pas besoin d’être vaccinées, car on juge qu’elles ont été exposées à la rougeole durant leur enfance. En cas de doute, si vous souhaitez valider votre statut vaccinal, contacter le 1 888-862-3487, option dépistage. Il est aussi possible de prendre rendez-vous sur Clic Santé pour se faire vacciner.

Transmission de la rougeole

La rougeole est hautement contagieuse dans l’air, et le virus peut y persister jusqu’à deux heures. Une personne peut transmettre la rougeole quatre jours avant l’apparition de l’éruption cutanée, et demeure contagieuse jusqu’à quatre jours après le début de l’éruption cutanée. Une personne contaminée peut prendre jusqu’à 21 jours avant de développer des symptômes.

Les symptômes classiques de la rougeole sont la fièvre, les boutons et les rougeurs corporelles, la toux, l’écoulement nasal et les yeux rouges (conjonctivite). Les complications possibles de la rougeole sont l’hospitalisation, l’otite, les pneumonies, l’inflammation du cerveau (encéphalite), et parfois le décès. Les personnes les plus à risque de complications sont les enfants de moins de 12 mois (1 an), les femmes enceintes non vaccinées, et les personnes avec un système immunitaire faible.

Quoi faire si on pense être atteint de la rougeole

Il est essentiel de rester à la maison dès les premiers symptômes pour éviter de transmettre la maladie à d’autres personnes, et aussi d’éviter d’être en contact avec des personnes considérées comme plus à risque. En cas de doute sur son état de santé ou celui d’un proche, il est possible de communiquer avec le service Info-Santé, au 811, pour vérifier s’il faut consulter un médecin.

En résumé

Une éclosion de rougeole est en cours au Québec depuis le 1er décembre 2025. En date du 5 février 2026, 12 cas de rougeole ont été confirmés au Québec. En plus du Bas-Saint-Laurent, les régions actuellement touchées sont les Laurentides, Lanaudière, Laval, la Montérégie et Montréal.

Source : CISSS Bas-Saint-Laurent