Urgences de Pohénégamook et de Trois-Pistoles : Statu quo… pour le moment

La mobilisation citoyenne a eu raison du désir du CISSS du Bas-Saint-Laurent de fermer les urgences de Trois-Pistoles et de Pohénégamook. La direction a publié un communiqué laconique composé d’une phrase et d’une citation en plein vendredi après-midi, pour faire part de sa décision de maintenir ces deux services d’urgence. La nouvelle peut sembler excellente, toutefois, trois petits mots — en ce moment — laissent planer le doute sur les intentions à long terme du CISSS.

« Nous avons bien entendu la population des Basques et du Témiscouata. Les réflexions et les discussions sur l’avenir des soins et services de première ligne dans les deux communautés doivent se faire dans les meilleures conditions. Celles-ci ne sont tout simplement pas réunies en ce moment », écrit Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent. « Nous allons continuer à travailler avec nos équipes sur le terrain pour trouver des solutions, notamment pour faire face aux enjeux potentiels de bris de services dans les deux installations. Je veux être clair : les deux urgences restent ouvertes ».

Parce qu’autant du côté de Trois-Pistoles que de celui de Pohénégamook, la grogne populaire et la mobilisation citoyenne ne s’essoufflaient pas. Si les consultations publiques prévues à Pohénégamook et à Trois-Pistoles par le CISSS du Bas-Saint-Laurent les 17 et 18 février sont annulées, l’assemblée d’information citoyennes de la semaine dernière a attiré plus de 1500 personnes à l’église de Trois-Pistoles, en plus de plusieurs centaines à Pohénégamook récemment.

À Pohénégamook, le Comité pour le maintien des services médicaux d’urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 se dit rassuré, mais demeure prudent, et doute que les services médicaux d’urgence soient maintenus, même si le CISSS a assuré que l’urgence demeurait ouverte.

En mars 2025, une foule impressionnante avait manifesté pour le maintien des services d’urgence 24 h, 7 jours. L’ancien préfet de Kamouraska, Sylvain Roy, avait joint ses confrères du Témiscouata et de Rivière-du-Loup. Plusieurs citoyens de l’est de la MRC fréquentent l’urgence de Pohénégamook.

La préfète élue du Kamouraska, Nancy Dubé, affirme que c’est une excellente nouvelle, et encore une fois un bel exemple de la mobilisation citoyenne et des élus. « C’est aussi rassurant pour notre milieu et notre propre urgence. Et je sais que notre milieu est déjà mobilisé à la cause, donc si la menace se fait sentir chez nous, je sais très bien que nous serons là encore une fois pour défendre nos droits à une urgence de proximité. »

Amélie Dionne satisfaite

La députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Amélie Dionne, se réjouit que les services des urgences de Trois-Pistoles et de Pohénégamook soient maintenus.

Par voie de communiqué, la députée dit agir depuis le début de son mandat avec un engagement clair : assurer à la population un accès à des services de soins de santé de proximité, et rappelle que son rôle a toujours été de porter la voix de la population de sa circonscription, notamment, dans les dossiers liés aux urgences.

Elle cite à preuve sa présence en mars lors de la marche de mobilisation. Elle y avait réaffirmé que les dossiers des urgences de Pohénégamook et des Basques demeuraient une priorité, et qu’elle continuerait de défendre le maintien des services d’urgence.

« Mon objectif a toujours été clair : maintenir les services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et garantir à la population un accès à des soins de santé de qualité et de proximité, tout en améliorant l’offre de services en fonction du vieillissement de la population. J’ai fait mon travail : j’ai écouté les citoyens, j’ai porté leur voix, et j’ai défendu l’importance de maintenir nos urgences. Je suis fière de pouvoir confirmer aujourd’hui que les citoyens ont été entendus, que les résultats sont là, et que les services d’urgence de Pohénégamook et de Trois-Pistoles sont maintenus. »

Chose certaine, si la situation semble réglée pour l’instant, les comités citoyens de Trois-Pistoles et de Pohénégamook demeureront vigilants afin de s’assurer que les services médicaux y seront maintenus à long terme.