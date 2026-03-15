Une édition record pour les Fêtes d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli

La 31e édition de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli restera gravée dans les annales régionales. Présenté au parc des Trois-Bérets sous un soleil généreux et des températures idéales, l’événement a attiré un nombre record d’artistes-sculpteurs professionnels, et une foule enthousiaste venue admirer les œuvres éphémères.

Au total, quinze équipes provenant des quatre coins du Québec ont pris part au volet provincial du concours de sculpture sur neige — un sommet inégalé depuis la création du festival. « Ç’a été une année exceptionnelle », résume le président Richard Bourgault. Il souligne autant l’ambiance sur le site que la qualité des œuvres présentées. « C’est une année record, tant au niveau de l’effervescence que de la participation des artistes-sculpteurs… Je n’aurais pas voulu faire partie du jury », lance-t-il en boutade, rappelant au passage que les délibérations ont été serrées. Fait inédit sous sa présidence : deux équipes ont terminé ex æquo dans la catégorie du vote du public.

Une relève bien présente

La météo clémente a également favorisé la participation de la relève. Six équipes issues d’écoles secondaires de la région — dont celles de Saint-Paul-de-Montminy, de Saint-Pamphile et de L’Islet — ont rivalisé de créativité et d’endurance. Les jeunes artistes ont été récompensés dans les catégories du vote du jury, du vote des artistes et de la mention du public. Une bourse d’études de 500 $, tirée au hasard parmi les participants, a été remise à Éva-Rose Côté.

Une trentaine de familles ont aussi mis la main à la pâte en sculptant leurs propres créations à partir de blocs de neige aménagés spécialement pour elles, transformant le parc en véritable galerie d’art glacé à ciel ouvert.

Les lauréats

Au volet provincial, le jury a accordé la première place à Camille, réalisée à Québec par Gabriel Bigaouette, Francis Aubé et Jean-Bernard Carrier, tandis que La plume qui écrit notre futur, de Gatineau, signée par William Desjardins, Jérôme Bourgault et Jérôme Bertrand, a obtenu la deuxième position. Du côté de la relève, Au bout des doigts, la Vie de l’École secondaire de Saint-Paul-de-Montminy a remporté les honneurs, devant Le Bal en neige de l’École secondaire de la Rencontre, à Saint-Pamphile.

Le vote des artistes, pour sa part, a couronné Et nous danserons pendant la fonte, de Carleton-sur-Mer, œuvre de Mélanie Tremblay, Maryse Messier et Frédéric Viau au volet provincial, alors que Camille, de Québec s’est classée deuxième. Chez la relève, la première place est revenue à Bern’art cherche un 3 ½, meublé, chauffé et éclairé, de l’École des Pionniers Laure-Gaudreault, à Saint-Augustin-de-Desmaures, suivie du Bal en neige de l’École secondaire de la Rencontre.

Enfin, la mention du public au volet provincial a donné lieu à une égalité entre Camille (Québec) et La plume qui écrit notre futur (Gatineau). Chez la relève, Le Bal en neige a également séduit les festivaliers. Une mention spéciale des « Gars de terrain » a été décernée aux jeunes de l’École secondaire de Saint-Paul-de-Montminy pour leur œuvre Le pouls de l’Humanité, soulignant leur esprit d’équipe, leur persévérance et leur attitude exemplaire tout au long du week-end.

Une mobilisation collective

Le président Richard Bourgault a tenu à souligner l’engagement des bénévoles, « bien rodés et toujours fidèles au poste », ainsi que l’appui des partenaires majeurs Promutuel Assurance, Tourisme Québec, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse Desjardins du Grand L’Islet, Hydro-Québec, Plastiques Gagnon, Rousseau Métal et le député Mathieu Rivest.