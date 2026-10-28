Une élection partielle le 13 décembre à Saint-Aubert

Les citoyens de Saint-Aubert seront possiblement appelés aux urnes le dimanche 13 décembre prochain afin de pourvoir le poste de conseiller municipal du district numéro 3, devenu vacant à la suite de la démission de Pierre Dumas. La Municipalité a officiellement enclenché le processus électoral, et invite du même souffle les personnes intéressées à soumettre leur candidature entre le 30 octobre et le 13 novembre.

C’est lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 6 octobre dernier que les élus ont pris acte de la démission de Pierre Dumas, qui laissait vacant le troisième siège du conseil. Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une élection partielle doit être organisée afin de pourvoir le poste.

Dans un avis public daté du 14 octobre, la présidente d’élection et directrice générale de la Municipalité, Anne-Marie Dion, a confirmé que le scrutin, s’il y a lieu, se tiendra le dimanche 13 décembre 2026.

Les candidatures attendues dès le 30 octobre

Les personnes souhaitant briguer les suffrages auront ainsi jusqu’au vendredi 13 novembre pour déposer leur déclaration de candidature au bureau de la présidente d’élection situé au 14, rue des Loisirs à Saint-Aubert.

Les candidatures seront reçues du lundi au jeudi, de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h, ainsi que le vendredi matin, de 8 h 30 à midi. Exceptionnellement, le vendredi 13 novembre, le bureau demeurera ouvert sans interruption de 9 h à 16 h 30 afin de permettre le dépôt des candidatures de dernière minute.

Si plus d’une personne se présente pour occuper le siège vacant, les citoyens de Saint-Aubert seront invités à exercer leur droit de vote. Sinon, la personne sera élue par acclamation.

Deux journées pour voter

Le vote par anticipation se déroulera le dimanche 6 décembre de midi à 20 h, tandis que le scrutin officiel aura lieu le dimanche 13 décembre de 10 h à 20 h.

Certaines dispositions sont également prévues pour les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé. Ceux-ci pourront, sous certaines conditions, demander à voter à leur domicile, ou dans un établissement de santé reconnu. Les demandes devront être transmises au plus tard le 1er décembre.

Par ailleurs, les électeurs dont le domicile se trouve à l’extérieur du territoire municipal pourront se prévaloir du vote par correspondance, à condition d’en faire la demande écrite avant cette même date. Les bulletins devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 11 décembre à 16 h 30.

L’organisation électorale est en place

Pour assurer le bon déroulement de cette élection partielle, Florence Gauthier a été nommée et assermentée à titre de secrétaire d’élection. Elle épaulera Anne-Marie Dion dans les différentes étapes du processus électoral.

Les citoyens désirant obtenir davantage de renseignements peuvent communiquer avec la Municipalité de Saint-Aubert au 418 598-3368, poste 202, ou consulter son site internet.