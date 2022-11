Une famille kamouraskoise vedette de capsules du MAPAQ

Les propriétaires de la ferme Kamouraska 2000, Pascal Morneau et Amélie Martin, sont les vedettes d’une série de capsules préparées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Le couple y figure aux côtés de ses enfants, Charles et Adèle, ainsi que deux autres familles bas-laurentiennes de La Mitis et de La Matapédia.

Le concept des capsules tourne autour du thème L’agriculture durable, une affaire de famille, capsules dans lesquelles les familles participantes expliquent l’importance d’appliquer de bonnes pratiques agroenvironnementales, en plus d’exposer les bienfaits qui en découlent. Le projet a été mené par la Direction régionale du MAPAQ au Bas-Saint-Laurent. La première capsule peut être visionnée dès maintenant sur la chaîne YouTube du MAPAQ.