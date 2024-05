Une nouvelle directrice générale aux Ateliers Mon-Choix

Après huit ans de bénévolat comme directeur général de l’organisme Les Ateliers Mon-Choix situés au 425, avenue Patry à Saint-Pascal, Claudel Pariseau a finalement quitté ses fonctions. Voulant se retirer de la gestion de l’entreprise d’économie sociale afin de poursuivre plus directement son travail auprès des participants des ateliers d’apprentissage, il a ainsi décidé de laisser sa place à Valérie Duval.

Mme Duval cumule plus de 10 années d’expérience dans la gestion de personnel et en ressources humaines. Diplômée du Campus Notre-Dame-de-Foy en design de mode, elle a aussi été contremaître pendant plusieurs années pour Les confections Lamartine, situées à L’Islet. Par la suite, étant toujours dans le domaine de la mode, elle a découvert une passion pour le service à la clientèle et l’encadrement du personnel comme gérante pour les succursales de La Pocatière et de Rivière-du-Loup de la boutique Hangar-29.

Son dernier emploi en tant que responsable de ressources humaines et adjointe administrative lui a d’ailleurs permis d’acquérir d’autres compétences, et ce, autant par la diversité des dossiers qu’elle a traités qu’au niveau environnemental, ainsi qu’au recrutement à l’international.

Aujourd’hui, Valérie Duval se dit plus que fière de prendre le relais de la direction générale des Ateliers Mon-Choix, bien qu’elle soit consciente qu’elle chausse désormais de grandes pointures à la suite du départ de M. Pariseau. « Je souhaite poursuivre dans la même direction que mon prédécesseur, soit conserver la mission initiale de formation de l’organisme, sa vision, ainsi que ses valeurs », a-t-elle déclaré.

Son arrivée au sein des Ateliers Mon-Choix a d’ailleurs ravi l’ensemble du conseil d’administration. « Son côté coloré, son dynamisme et son leadership sont les trois mots qui la décrivent le mieux! Elle apporte un vent de fraîcheur et de renouveau. De plus, elle est accueillante, organisée, efficace et souriante. Nous sommes plus qu’heureux de la compter dans l’équipe! », a déclaré au Placoteux Monique Côté, vice-présidente du conseil d’administration de l’organisme.

Concernant le départ de Claudel Pariseau, Mme Côté s’est dite toutefois fortunée de pouvoir toujours compter sur ses services dans l’accompagnement auprès des élèves et des autres participants, car selon elle, il s’agit de « l’âme des Ateliers Mon-Choix ».

Fondateur en 1993 d’une mini-entreprise de déchiquetage de papier à l’école Chanoine Beaudet — en tant qu’enseignant et avec le personnel d’encadrement du groupe du cours préparatoire à la vie —, afin de former les élèves en difficulté à occuper un emploi adapté après leur formation scolaire, Claudel Pariseau y a ensuite ajouté les Créations Claudi-O, c’est-à-dire des ateliers de couture, de travail du cuir et de poterie. La sérigraphie et la broderie se sont par la suite additionnées. « Cette entreprise scolaire a permis à plus de 500 élèves de développer des habiletés liées au monde du travail », a conclu avec respect Mme Côté.

Les Ateliers Mon-Choix, rappelons-le, offrent une expérience de travail aux personnes ayant des difficultés diverses. Les ateliers de travail permettent ainsi aux stagiaires de développer leurs habiletés sociales et professionnelles, tout en leur redonnant confiance.