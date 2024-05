Tchin-Tchin par Natalie Richard

C’est la saison du homard, et rien de mieux qu’un bon chardonnay pour accompagner la chair riche et douce de ce prince des mers.

Les chardonnays sont différents selon leur provenance. Ceux de pays plus frais, comme à Chablis, auront tendance à être plus vifs sur des notes d’agrumes, alors que ceux de climats plus chauds, comme la Californie, auront plutôt des notes de pêche et de fruits exotiques. C’est la famille Wagner, célèbre pour ses Caymus et Mer Soleil, qui élabore le chardonnay Sea Sun, à partir de trois terroirs distincts de la côte californienne. Ses vignobles de Santa Barbara et Soltano apportent de la richesse, alors que celui de Monterey (plus au nord) contribue à sa fraîcheur minérale. Un bel équilibre, dans un style contemporain moins boisé, sur des saveurs de pêche, d’abricot et de pain grillé, avec une pointe acidulée en finale.

Sea Sun Chardonnay 2022

24,10 $ – 14393423 – 14 % – 1,8 g/l

Coup de cœur pour cette entreprise de Lauzon au Québec, qui en seulement quelques années d’existence a su se tailler une place au sommet des grands concours internationaux de spiritueux. Tous leurs produits sont excellents et confectionnés avec soin, du grain à l’alcool, et avec de vrais ingrédients. Pour leur limoncello, par exemple, les créatifs copropriétaires ont dû zester à la main 6000 citrons biologiques, pour n’en retenir que la partie qui contient les huiles essentielles. Pourquoi choisir bio? Martin Vaillancourt, un des deux distillateurs et propriétaires de Lore & Legends, affirme que lors de la distillation, des saveurs horribles de produits chimiques altéraient le goût de son limoncello, élaboré selon la recette d’une nonna (grand-mère) italienne qu’il a connue alors qu’il habitait en Italie. Un autre point fort, ce limoncello est sucré à 3 %, contrairement à environ 30 % pour d’autres liqueurs au citron disponibles sur le marché. Gardez la bouteille au congélateur et servez très frais lors de vos douces soirées printanières.

Lore & Legends Limoncello

37,75 $ – 15240980 – 25 %

Question des lecteurs

Que boire avec le homard quand on préfère le vin rouge?

Même si le vin blanc est plus classique pour accompagner le homard, les amateurs de rouge n’ont pas à s’en priver lors d’un souper de homard, surtout si ce dernier a été passé sur le grill quelques minutes. Pour l’harmonie, on choisira un vin plus gourmand et moins corsé, sur des notes de petits fruits rouges, comme la cerise, la framboise ou la canneberge, avec des effluves de vanille, plutôt que la réglisse ou des nuances prononcées de torréfaction. Des cépages plus légers comme le pinot noir, le cinsault, et des vins de cépages autrichiens comme le blaufränkisch et le zweigelt feront parfaitement l’affaire, de même que les vins rosés.

