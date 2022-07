Une nouvelle étude de regroupements pour La Pocatière et ses voisines

La Pocatière remet ça et lance un nouveau projet d’études devant se pencher sur les regroupements municipaux, de services ou les partages de ressources. Ses voisines Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle y seront partie prenante.

À l’initiative du maire de La Pocatière Vincent Bérubé, les maires des cinq autres municipalités ont accepté d’y participer et une résolution l’officialisant sera adoptée par l’ensemble des conseils municipaux en août prochain. Saint-Onésime-d’Ixworth avait pourtant déjà adopté la résolution confirmant leur participation selon le procès-verbal du 7 juin dernier, même chose en juillet pour Saint-Pacôme selon la mairesse Louise Chamberland, mais des ajustements obligent les deux municipalités à repasser le tout devant leur conseil le mois prochain.

D’après Benoît Pilotto, maire de Saint-Onésime-d’Ixworth, un paragraphe supplémentaire doit spécifier que chacune des municipalités pourra se retirer du processus d’étude à tout moment, ce qui n’était pas le cas avec la résolution précédente. Précisons que cette première résolution axait aussi spécifiquement sur les regroupements municipaux, alors que quatre des six maires impliqués dans la démarche et interrogés par Le Placoteux insistent maintenant davantage sur les regroupements de services et le partage de ressources comme objet d’étude, bien avant d’évoquer la possibilité de regroupements municipaux.

« Nous ne sommes par frileux avec le concept (regroupements municipaux), on veut juste bien choisir nos mots. Il y a deux ou trois ans, un même projet d’étude était dans l’air par les mêmes municipalités et tout le monde est monté aux barricades. Il est important que la population comprenne que oui, ça peut être la solution (les regroupements municipaux), mais que c’est elle qui aura le dernier mot », s’est défendue Louise Chamberland.

Quant au projet de coopération municipale, ce dernier est finalement mort au feuilleton, aucun consultant n’ayant soumissionné à l’appel d’offre lancé par la Ville de La Pocatière. « Le mandat était peut-être trop large et “à la carte”, selon ce qui convenait à chaque municipalité », reconnaît aujourd’hui Rosaire Ouellet, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Main-d’œuvre

Un an plus tard, la réalité semble toutefois avoir rattrapé les élus. Outre les changements survenus à la tête de trois des six municipalités impliquées, la pénurie de main-d’œuvre fait de plus en plus mal et impacte les services aux citoyens. Saint-Pacôme est à la recherche d’un directeur général depuis près d’un an ; Rivière-Ouelle a été forcée d’annuler son camp de jour ; Saint-Onésime-d’Ixworth aimerait bonifier son offre en loisirs ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière arrive tout juste à trouver des conducteurs pour son déneigement hivernal.

L’étude, qui sera menée et financée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), doit donc se pencher sur les autres possibilités de mise en commun des services, mais également apporter des conclusions sur l’éventualité d’un regroupement municipal des six municipalités. Pragmatique, le maire de La Pocatière Vincent Bérubé est d’avis qu’il s’agit certainement, à terme, de la solution.