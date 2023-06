Saint-Roch-des-Aulnaies s’est permis de « rêver » dans son Plan directeur d’aménagement et de développement du parc municipal et du secteur de la rue du Parc. Son dévoilement a aussi fait mouche auprès des gens qui y ont assisté, même si une ombre au tableau rappelle que la Municipalité ne contrôle pas toutes les variables.

Des terrains sportifs rénovés, voire bonifiés; un local des contrebandiers converti progressivement en petite « Vigie » comme à Saint-Jean-Port-Joli; un littoral mieux aménagé en lieu et place d’un grand stationnement; un projet domiciliaire à quelques pas de ce parc municipal entièrement repensé. Peu de citoyens présents au dévoilement de cette vision de développement pour le secteur du Parc à Saint-Roch-des-Aulnaies avaient des critiques à formuler.

« Rien n’est coulé dans le béton », ont répété à plusieurs reprises le maire André Simard et le directeur général de la municipalité Stève Dionne.

L’objectif derrière l’exercice est plutôt d’avoir une ligne directrice pour revamper ce secteur névralgique de la municipalité, qui constitue déjà le lieu de loisirs principal des familles et des aînés de Saint-Roch-des-Aulnaies, en cohérence avec le développement futur – notamment sur le plan domiciliaire – qu’on projette y faire.

En clarifiant sa vision, la Municipalité estime maintenant avoir tout ce qu’il faut pour saisir les opportunités qui se présenteront à elle ces prochaines années : aides financières gouvernementales pour des projets d’infrastructures sportives ou récréatives, d’éventuels projets de développement du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup pour son école de la Marée-Montante, ou encore la vente de terrains qui pourraient servir à un projet domiciliaire.

« Souvent, lorsque les aides financières gouvernementales sont annoncées, nos projets qui pourraient se qualifier ne sont pas prêts. Là, on sait où on peut se diriger », a expliqué André Simard, justifiant du même coup en partie la démarche.

Échéancier

La patinoire municipale serait le premier projet à être réalisé de façon urgente dans le cadre de cette vision. Selon le maire, la nouvelle fondation pourrait être coulée au plus tôt à la fin 2024, pour une ouverture au courant de l’hiver 2025.

Toujours selon cette vision, il ne serait pas exclu dans le futur de doter la patinoire d’un préau, comme à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, mais avec une structure « beaucoup plus modeste ».

Pour les autres projets du plan, comme les sentiers cyclopiétonniers, le terrain de baseball, la reconstruction et la bonification du local des contrebandiers, et la revalorisation de la partie littorale, ils pourraient tous prendre plusieurs années avant de voir le jour.

« Huit à dix ans », a dit de façon conservatrice le directeur général. « Moi, je suis plus optimiste, et je crois que ça peut être plus rapidement que cela », a renchéri le maire.