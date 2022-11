Un levier supplémentaire pour accélérer le virage vert dans Montmagny-L’Islet

Le CAE Montmagny-L’Islet prend un virage vert plus marqué au bénéfice des entreprises du milieu. Fort d’une nouvelle enveloppe financière en provenance de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec, le CAE s’associe dans la foulée à Synergie Montmagny-L’Islet pour la tenue dans la région d’un premier Forum en développement durable qui mettra l’accent sur l’économie circulaire.

Appelé Programme Virage Vert, cette enveloppe de 130 000 $ permet aux entreprises de Montmagny-L’Islet, désireuses d’embaucher des consultants pour évaluer les opportunités d’affaires écoresponsables qui pourraient leur échapper, d’avoir accès à une aide financière de 4500 $ par le biais du CAE Montmagny-L’Islet. Une nouvelle ressource, Louise Soucy, a été embauchée pour faire le lien avec les entreprises du territoire, l’enveloppe s’échelonnant jusqu’au 31 décembre 2024.

Afin de bien mettre la table, le CAE s’est adjoint Synergie Montmagny-L’Islet, spécialisée dans l’économie circulaire, pour organiser la tenue d’un Forum en développement durable prévu au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace, le 30 novembre de 8 h à 15 h. Gratuites, les inscriptions à l’événement se font directement sur la plateforme web lepointdevente.com.

« Ce qui est à souhaiter avec le Forum, c’est qu’on réussisse à bien communiquer, mieux sensibiliser et transmettre la passion de l’économie circulaire. Pour les entrepreneurs, c’est une occasion d’entamer une réflexion sur le coût environnemental, mais surtout économique de certaines de leurs pratiques, pour en venir à prendre un virage plus écoresponsable », explique Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

La chargée de projet en économie circulaire dans Montmagny-L’Islet Aurélie Bousquet reconnaît que les deux MRC ont un tour de retard sur le Kamouraska, par exemple, où l’économie circulaire est un concept mis de l’avant par la SADC de l’endroit depuis maintenant quelques années. Dans la portion ouest de la Côte-du-Sud, de l’éducation reste encore à faire, ce que le Forum permettra de réaliser en partie à travers divers ateliers et conférences, comme les 12 œuvres entrepreneuriales de l’économie circulaire qui, à l’aide de quelques exemples locaux, permettra de saisir toutes les possibilités derrière la théorie.

« L’intérêt pour l’économie circulaire est là. La plus grosse difficulté, c’est que cela demande du temps : trouver des partenaires qui pourront offrir une deuxième vie à certains de nos déchets ne se fait pas en une journée. Les maillages peuvent se réaliser très rapidement comme ils peuvent prendre quelques années. Il y a certaines entreprises qu’on accompagne depuis quatre ans, et pour lesquelles on n’a toujours pas trouvé de débouché pour les matières qu’elles désirent détourner de l’enfouissement », poursuit la chargée de projet.

Levier supplémentaire

Le Programme Virage Vert, qui permet entre autres de financer la tenue du Forum en développement durable, devient donc un allié pour Synergie Montmagny-L’Islet. Outre le réseautage qui découlera de l’activité, ce qui pourrait mener à d’éventuels maillages entre les entreprises, la présentation de différents partenaires en recherche et développement – comme Biopterre, Solutions Novika et Optech, tous les trois invités à participer au Forum – est aussi porteuse de possibilités en matière de développement durable qui vont bien au-delà de l’économie circulaire pour les entreprises de Montmagny-L’Islet.

« Il faut voir le Programme Virage Vert comme un levier supplémentaire qui nous permet d’accentuer notre démarchage auprès des entreprises du territoire en matière de développement durable. Et une fois l’étape des consultations terminée, s’il faut aller plus loin pour mettre en place les projets suggérés, on a aussi toute une gamme de prêts ou d’autres programmes qui peuvent être appelés à intervenir en soutien aux entrepreneurs », conclut Mireille Thibault.