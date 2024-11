Votre Placoteux est disponible partout

Il y a toujours deux côtés à une médaille. Si la grève chez Postes Canada a causé des maux de tête aux artisans du Placoteux quant à la distribution du journal, l’exercice a permis de se rendre compte que l’entraide existe encore, et que Le Placoteux est toujours attendu avec impatience.

« Pour mon mari, c’est la bible », disait une lectrice qui, comme plusieurs, nous a joints par téléphone, inquiète de savoir comment elle pourrait se procurer son édition papier du Placoteux. C’était sans connaître la générosité d’Yvon Santerre, qui est ce que l’on pourrait appeler « un bon yâbe ».

Celui qui distribuait le journal avant que l’opération soit transférée à Postes Canada a accepté, en ce temps de conflit de travail, de reprendre le flambeau afin d’assurer la distribution du journal sur l’ensemble du territoire dans divers points de chute.

Accompagné de Louis Turbide, directeur général du Placoteux, le duo a mis 11 heures pour parcourir 600 kilomètres à travers le Kamouraska et L’Islet, et assurer la livraison du journal dans les différents points de chute. À La Pocatière, dans l’un de ces points de chute, les 500 copies distribuées se sont envolées en moins d’une heure! Cette mésaventure nous aura permis encore une fois de confirmer votre intérêt pour l’édition papier du journal Le Placoteux. De la part de toute l’équipe, MERCI de nous lire et de nous soutenir de si belle manière.

Bien sûr, vous pouvez toujours consulter en ligne notre version 100% mobile, qui vous permet de lire l’édition complète de votre journal à partir de votre ordinateur, de votre tablette ou même de votre téléphone. Accédez à notre version mobile sur le site Internet leplacoteux.com, et inscrivez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer.

Si le conflit s’éternise, votre journal continuera d’être disponible dans les mêmes points de chute, dont la liste détaillée figure dans la publicité ci-contre.