1000 $ en cadeaux pour le premier bébé de l’année

Le premier bébé de l’année né à l’hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière s’est fait attendre de quelques jours cette année, ce qui n’a rien d’exceptionnel en soi. La valeur des cadeaux offerts aux heureux parents, elle, frappe toutefois l’imaginaire.

Plus de 1000 $ en cadeaux ont été remis à Olivier Bélanger, premier bébé de 2023 né dans le seul centre hospitalier de Kamouraska-L’Islet, et ses parents Patricia Charron et David Bélanger de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Selon la directrice générale de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima Maryse Pelletier, jamais pareil montant n’a été offert en cadeaux à la famille du premier bébé de l’année depuis que cette coutume a été initiée. « Il faut préciser que la Fondation ne défraye absolument rien, tout provient de nos généreux partenaires qui sont au nombre de dix cette année », a-t-elle précisé.

L’imposant « butin » a obligé Maryse Pelletier à débarquer avec un chariot dans la chambre de la famille Bélanger-Charron. Couches jetables et réutilisables, produits d’hygiène pour bébé, cartes-cadeaux et billets de spectacles étaient du lot. L’ampleur de l’offrande a même forcé la directrice générale à établir des modalités de livraison avec les parents, ceux-ci estimant qu’il était impossible de tout apporter d’un seul coup, alors qu’ils s’apprêtaient à rentrer chez eux. « Un gros merci », ont exprimé les parents à plusieurs reprises, à court de mots devant tant de générosité.

Né le 9 janvier

Olivier Bélanger est né à l’hôpital de La Pocatière tôt le 9 janvier, après plusieurs heures de travail de la maman. « Heureusement, la poussée a été brève, pas plus de sept minutes », s’est exclamée la mère. Le poupon, en bonne santé, pesait 7 lb et 5 oz à la naissance et mesurait 55 cm.

Le premier bébé de l’année à l’hôpital de Notre-Dame-de-Fatima arrive généralement autour du 3 ou du 4 janvier, de rappeler Maryse Pelletier. Le dernier bébé né aussi tardivement en début d’année est Louis Félix Collard, fils de Gabrielle Sainte-Marie et Samuel Collard, dont la naissance remonte au 9 janvier 2018.