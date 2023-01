En 2023, le budget de Rivière-Ouelle augmente de 8,5 % à 2,7 M$.

La taxe foncière augmente de 5,5 % avec le taux qui passe de 0,949 0 $ à 1,001 2 $. La taxe d’aqueduc et d’égout service et financement augmentent de 3,2 % au total. La taxe des matières résiduelles augmente de 199 $ à 227 $, et finalement, la taxe de la vidange des fosses septiques augmente de 195 $ à 215 $.

Source : Rivière-Ouelle