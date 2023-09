434 000 $ pour la prévention des agressions à caractère sexuel chez les jeunes

La ministre régionale Maïté Blanchette Vézina, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest ainsi que la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne annoncent une aide financière de 434 000 $ au Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de l’Est du Bas-Saint-Laurent ainsi que celui du KRTB afin de soutenir le déploiement d’initiatives visant à sensibiliser les élèves du secondaire au caractère inacceptable de la violence sexuelle.

Cet investissement s’inscrit en phase avec la priorité du gouvernement du Québec de lutter contre les violences sexuelles et conjugales. Les sommes seront octroyées par le biais du programme Empreinte — Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel, qui vise à mieux outiller les jeunes du secondaire, leurs parents ainsi que le personnel scolaire afin de prévenir la violence sexuelle et de réduire la tolérance sociale vis-à-vis de ce phénomène.

Ce programme comprend six ateliers destinés aux jeunes, une formation d’une journée pour le personnel scolaire et des capsules vidéo pour les parents. Les thématiques abordées sont arrimées aux apprentissages en éducation, à savoir : les agressions à caractère sexuel; le consentement sexuel; le dévoilement et le soutien; le pouvoir d’agir des jeunes; la culture de l’hypersexualisation et les stéréotypes sexuels; l’exploitation sexuelle.

« Il est primordial de sensibiliser le plus tôt possible les jeunes sur les violences sexuelles et leur fournir tous les outils nécessaires pour promouvoir des comportements respectueux. L’école polyvalente, La Pocatière, l’école secondaire Chanoine-Beaudet et le Collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière du Kamouraska pourront mieux sensibiliser leurs étudiants et enrayer toutes formes de comportements inacceptables. Je suis très fier que mon gouvernement investisse pour une société où chacun pourra vivre en sécurité, libre de toute forme d’agression », a indiqué Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Source : Bureau de la ministre régionale Maïté Blanchette Vézina