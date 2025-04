Canulars en série

Mardi, la messagerie du Placoteux a été envahie de nouvelles pour le moins surprenantes. Si elles se sont révélées fausses, elles auront à tout le moins eu pour effet de mettre un peu d’humour, de soleil et de chaleur dans un printemps qui tarde à se faire sentir.

D’abord, la Microbrasserie Ras l’bock a annoncé une innovation, un concept aussi surprenant que pratique : une bière en poudre. « Une nouveauté qui pourrait bien changer les habitudes de consommation, surtout en camping ou au bureau. Ton boss te juge déjà. »

La publication Facebook explique le mode d’emploi. On verse le contenu du sachet dans un verre, on ajoute de l’eau (ou du lait d’avoine pour les plus audacieux), on remue… et le tour est joué. La bière se décline en plusieurs variétés, de la IPA Intergalactique au Stout Instantané, en passant par la Blanche Déshydratée et la NEIPA Nébulisée. « C’est une solution compacte, écologique et surprenante en bouche », explique-t-on.

Béluga dans la piscine vide

Du côté du Cégep de La Pocatière, l’humour était aussi au rendez-vous ce 1er avril, alors qu’un béluga a été retrouvé échoué dans la piscine vide. Heureusement, il s’agissait d’une création en carton imaginée par le comité Vert-Tige pour sensibiliser à l’impact des déchets sur la faune marine. Remarquez, le groupe aurait peut-être pu jaser directement avec le mammifère, grâce à une application dont Tourisme Bas-Saint-Laurent a fait la promotion et qui fait la traduction du langage du béluga vers le français…

L’installation, aussi ludique que symbolique, rappelle toutefois une problématique bien réelle : l’état de la piscine du cégep, toujours inutilisable. « La santé de nos cours d’eau, tout comme celle de notre piscine, doit être prise au sérieux », souligne le comité. Le dossier de la réfection demeure entier, et les efforts se poursuivent pour compléter le montage financier nécessaire à sa réouverture.