Tchin-Tchin par Natalie Richard : Vins coup de cœur et chaleureux

Arnaud Lambert Saumur Les Parcelles 2023

20 $ – 13587963 – 11,5 % – 1,4 g/l – France

Mon blanc coup de cœur du mois d’octobre ! Un chenin des plus harmonieux, que l’on peut servir autant à l’apéro qu’à table. Une ampleur de fruits blancs sur une texture soyeuse avec des notes minérales et zestées en finale. Un délice pour accompagner un tartare de saumon, une pizza aux champignons et fromage de chèvre, ou une salade de poulet, courge et noix. Arnaud Lambert est un jeune artisan vigneron de la Loire au service de la qualité et de l’expression des différentes parcelles de vignes des domaines ligériens fondés par son père, dans la région de Saumur.

Condado de Haza Ribera del Duero 2021

29,20 $ – 978866 – 14,5 % – 2,4 g/l – Espagne

Un tempranillo bien corsé qui plaira aux amateurs de vins puissants et boisés, aux notes de cassis, d’épices et de torréfaction. Prêt à boire en 2025, bien qu’il mérite de prendre quelques années qui lui feront gagner en finesse. Un rouge à prix abordable, quand on considère qu’il a toutes les qualités d’un vin avec un excellent potentiel de garde, surtout que 2021 est considéré comme un millésime exceptionnel en Ribera del Duero. Le producteur Familia Fernandez Rivera est une des familles pionnières de la région qui est située à environ deux heures de Madrid, au sud-ouest de la Rioja. La famille possède aujourd’hui quatre vignobles, dont celui-ci, Tinto Pesquera, Dehesa la Granja et El Vinculo, dirigés par la troisième génération de femmes. Chez Condado de Haza, les vignes ont entre 35 et 40 ans, et sont plantées à une altitude de 900 mètres, à proximité du fleuve Ribera del Duero qui traverse l’Espagne jusqu’au Portugal, où il devient le Douro avant de se jeter dans l’océan Atlantique. C’est le plus long fleuve de la péninsule Ibérique.

*Sur la bouteille, le terme crianza indique que le vin a dû vieillir un minimum de 12 mois en fût de chêne, et au moins 12 mois en bouteille avant d’être mis en marché.

Question des lecteurs

Quelle est la différence entre le tempranillo de la Rioja et celui de la Ribera del Duero ?

Comparée à la Rioja — une prestigieuse région vinicole d’Espagne qui fut officiellement établie en 1925 —, la région de la Ribera del Duero est très jeune. Elle fut instituée en 1982, alors qu’elle comptait seulement neuf vignobles, pour en totaliser plus de 300 aujourd’hui. 95 % des vins sous cette appellation sont élaborés à base de tempranillo, dans des styles qui diffèrent selon les nombreux types de sols. Les écarts de température y sont extrêmes et les risques de gel, fréquents, si bien que les vignerons locaux qualifient ainsi leur climat : « neuf mois d’hiver et trois mois d’enfer ». Les raisins sont donc plus petits, avec une peau plus épaisse, ce qui donne des tempranillos plus concentrés que ceux de la Rioja, qui ont un profil plus classique.

Amateurs de vins, ne manquez pas les Rendez-vous Raspipav, le grand marché des importations privées, les 25 et 26 octobre au Manège militaire Voltigeurs de Québec.

Envoyez vos questions à notre sommelière à natalie@natalierichard.com