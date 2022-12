La succursale de Thibault GM à La Pocatière a pris les allures d’une véritable usine à paniers de Noël, le 17 décembre dernier.

Plus de 11 000 $ ont été amassés au préalable pour acheter des produits frais et des denrées non périssables pour les familles démunies, grâce à la générosité des citoyens et de nombreuses entreprises de la région.

Le tout a été réalisé en soutien au Club Lions de La Pocatière qui, année après année, vient en aide aux familles dans le besoin durant la période des Fêtes.