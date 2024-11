L’art du temps : une exposition pour ralentir le rythme

Le vernissage de l’exposition L’art du temps, mettant en vedette les œuvres de Nathalie Paradis, a eu lieu récemment à La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière, rassemblant un public curieux et ému par la tendresse des images présentées. Ce rendez-vous a marqué le lancement d’une série de peintures numériques inspirées des photographies de l’artiste, évoquant la douceur des liens intergénérationnels.

Les visiteurs pourront admirer ces œuvres jusqu’au 5 février 2025, une collection unique où Nathalie Paradis capture le quotidien champêtre avec un soin minutieux, exprimant toute la chaleur de l’amour entre petits-enfants et grands-parents. À travers ses peintures, elle nous invite à une pause lumineuse, un retour aux souvenirs d’enfance dans un monde où le rythme de vie ne cesse d’accélérer.

L’horaire de La Mosaïque est du mardi et jeudi de 12 h 30 à 20 h, les mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30, ainsi que le samedi de 10 h à 12 h.

Pour vous tenir informé des activités de la salle d’exposition de La Pocatière, la page Facebook et le site web de la Ville offrent des mises à jour régulières sur les événements en cours. Une invitation à découvrir et à célébrer l’art sous toutes ses formes.